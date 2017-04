Financiële steun voor gezinnen in Mocoa

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft elke familie die is getroffen door de aardverschuivingen en overstromingen in Mocoa een schadevergoeding van 18 miljoen pesos (ruim 5600 euro) beloofd. Verder zegde hij toe snel werk te maken van de wederopbouw van de stad, aldus de Colombiaanse radiozender RCN zondag (plaatselijke tijd).

„We gaan vaart zetten achter de bouw van een nieuw ziekenhuis’, zei Santos. ,,De gezondheidszorg in Mocoa zal beter zijn dan ze ooit is geweest.”

De cijfers over het aantal slachtoffers door de natuurramp lopen uiteen. De autoriteiten meldden zondag aanvankelijk dat circa 250 mensen zijn omgekomen, maar later zei Santos dat de aardverschuiving 210 levens heeft geëist. Onder de doden zijn ruim veertig kinderen.

De autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt, omdat nog honderden mensen worden vermist. Santos liet weten dat voor de zoektocht naar vermisten en de hulp aan overlevenden enkele duizenden brandweerlieden, medewerkers van het Rode Kruis en andere hulpverleners zijn ingezet.

Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers. Daarna overspoelden water, modder en puin huizen en wegen in Mocoa, een stad in het zuidwesten van Colombia met circa 40.000 inwoners.

De schade is enorm. Honderden huizen zijn verwoest. Mensen zijn verstoken van drinkwater en elektriciteit en ook is er een groot gebrek aan voedsel. Santos heeft toegezegd dat bij de wederopbouw van Mocoa ook een nieuwe waterleiding wordt aangelegd.

Van de ruim tweehonderd gewonden door het natuurgeweld, zijn er circa zeventig overgebracht naar ziekenhuizen in andere plaatsen.