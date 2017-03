Fillon stapt niet op in afwachting discussie

De conservatieve presidentskandidaat François Fillon heeft zondagavond in een tv-interview met France 2 gezegd dat in de race blijft, maar de deur openlaat voor discussies met de partijtop. Deze vergadert maandag over de ontstane situatie en de groeiende onvrede over het aanblijven van Fillon.

Op de vraag of hij niet beter meteen kon terugtreden, zei Fillon: „Het antwoord is nee. Ik zie daarvoor geen reden”. Maar natuurlijk is hij bereid tot overleg. „Ik ben niet autistisch. Ik wil mijn vrienden overtuigen dat mijn programma het enige is dat ons land er bovenop kan helpen.”

Eerder op de dag sprak Fillon in centrum van Parijs zijn aanhangers toe, zonder te zeggen of hij doorgaat met campagnevoeren of stopt. De voorman van de Republikeinen ligt, ook in eigen kring, onder vuur nu de rechter heeft besloten onderzoek in te stellen naar het inhuren van zijn echtgenote als parlementair medewerkster.

Fillon was op Trocadéro, tegenover de Eiffeltoren, bijna een half uur aan het woord ten overstaan van duizenden mensen die hem nog steunen. Hij zei wel dat hij zijn vrouw Penelope indertijd beter niet had kunnen vragen voor hem te werken. Dat was een fout die hem te verwijten valt. De zaak kwam aan het rollen door het verhaal dat mevrouw Fillon weinig tot niets uitvoerde voor een riant salaris.

De presidentskandidaat van Les Républicains toonde zijn getrouwen strijdlust. Hij noemde de critici uit eigen kamp deserteurs en riep de politieke kopstukken van de partij op hun geweten te toetsen voor de meeting van maandag. Daarnaast viel hij zijn politieke tegenstanders aan, van de huidige socialistische regering en het rechts-populistische Front National van Marine Le Pen tot de onafhankelijke favoriet Emmanuel Macron.

Mocht Fillon het advies krijgen te stoppen, dan staat volgens vrijwel alle Franse media Alain Juppé klaar als vervanger. Deze voormalig premier liet, enkele minuten nadat Fillon was uitgesproken op France 2, via Twitter weten dat hij maandagmorgen met een persverklaring komt.