Feestdag Noord-Korea van start met parade

Met een grote militaire parade is in Noord-Korea zaterdag de Dag van de Zon afgetrapt. Duizenden militairen en verschillende militaire voertuigen deden aan de parade mee, begeleid door marsmuziek en een applaudisserend publiek. Op de staatstelevisie worden beelden getoond van een eindeloze optocht van soldaten, tanks en burgers met ballonnen.

Tijdens de parade werden voor de eerste keer enkele ballistische raketten getoond, die door een speciale onderzeeër kunnen worden afgevuurd. Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA waarschuwde de VS om te stoppen met de "militaire hysterie", anders zou ’’wraak volgen."

Het is de 105e geboortedag van Kim-il Sung. Hij is de stichter van Noord-Korea en de grootvader van de huidige leider. Militairen paradeerden over het Kim Il-sungplein in de hoofdstad Pyongyang, onder toezicht van hun leider Kim Jong-un die het geheel lachend en klappend aanzag, aldus persbureau Yonhap.

De feestdag wordt mogelijk door de overheid benut voor een kernproef. Satellietfoto’s lijken erop te wijzen dat in een testgebied alles in gereedheid wordt gebracht om een ondergrondse kernproef te houden. De Amerikaanse president Trump stuurde al enkele schepen met raketten naar de wateren voor Noord-Korea gestuurd om druk uit te oefenen.