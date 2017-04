Feestdag Nood-Korea van start met parade

Met een parade is in Noord-Korea zaterdag de Dag van de Zon afgetrapt. Het is de 105e geboortedag van Kim-il Soeng. Hij is de stichter van Noord-Korea en de grootvader van de huidige leider. Militairen paradeerden over het Kim Il-sungplein in de hoofdstad Pyongyang, onder toezicht van hun leider Kim Jong-un, aldus persbureau Yonhap.

De feestdag wordt mogelijk door de overheid benut voor een kernproef. Satellietfoto’s lijken erop te wijzen dat in een testgebied alles in gereedheid wordt gebracht om een ondergrondse kernproef te houden.