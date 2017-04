„FBI mocht adviseur Trump afluisteren”

De FBI kreeg in de zomer van 2016 een geheim gerechtelijk bevel waarmee ze toestemming kregen om een adviseur van Donald Trump af te luisteren. Het bevel was nodig voor onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de presidentiële campagne.

De FBI en het ministerie van Justitie kregen de toestemming nadat ze een rechter van de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) hadden overtuigd dat ze goede redenen hadden om aan te nemen dat adviseur Carter Page een buitenlandse spion was, aldus The Washington Post.

Zo konden de autoriteiten de communicatie afluisteren van Page die Trump hielp bij presidentscampagne voor het presidentschap van de VS.