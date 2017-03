FBI bevestigt onderzoek invloed Rusland

De baas van de FBI, James Comey, heeft maandag in het Congres bevestigd dat zijn organisatie onderzoekt of Rusland de verkiezingscampagne in 2016 heeft geprobeerd te beïnvloeden.

De FBI onderzoekt daarbij ook of er banden zijn geweest met mensen uit de verkiezingscampagne van president Trump. Hij kon niet zeggen hoelang het onderzoek gaat duren. De FBI bekijkt of er „coördinatie heeft bestaan” tussen figuren uit de entourage van Trump en de Russische regering.

Comey zei ook dat er tijdens de verkiezingscampagne geen opdracht is gegeven Trump af te luisteren. Hij zei dat de FBI net als het ministerie van Justitie geen bewijs heeft van de claim van Trump dat hij werd afgeluisterd.