Familiegevecht met speciale wapens

Een familievete in de Duitse plaats Düren, in Noordrijn-Westfalen, is met bijzondere wapens bloedig beslist. Dat heeft de lokale politie zaterdag bekendgemaakt. Een 63-jarige vader sloeg met een knuppel in op zijn zoon van 41. Deze verdedigde zich met een samoeraizwaard. De moeder mengde zich, mogelijk als vredestichtster, met een paraplu in de strijd. „Allen waren zwaar beneveld”, aldus de verklaring.

Het gezinshoofd belandde met ernstige steekwonden in het ziekenhuis. Zoonlief liep diverse blessures op. Hij mocht na verhoor op het bureau naar huis.