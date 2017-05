Facebook waarschuwt Britten voor nepnieuws

Facebook heeft Britse gebruikers in krantenadvertenties gewaarschuwd voor nepnieuws. Het internetbedrijf kwam onder de kop ‘tips om nepnieuws te doorzien’ met tien manieren om vast te stellen of een nieuwsbericht betrouwbaar is.

Facebook plaatste de advertentie in de aanloop naar de Britse verkiezingen in juni. Gebruikers van de sociale netwerksite krijgen onder meer het advies opvallend nieuws niet zomaar te delen, maar eerst andere bronnen te raadplegen om te kijken of het verhaal klopt.

Het internetbedrijf zet niet alleen in op betere voorlichting, maar pakt ook verspreiders van nepnieuws aan. „We hebben nieuwe manieren ontwikkeld om nepaccounts die mogelijk nepnieuws verspreiden, te identificeren en te verwijderen”, zei Simon Milner van de Britse tak van Facebook.

Facebook verwijderde eerder tienduizenden nepaccounts in de aanloop naar de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ook trok het bedrijf factcheckers aan om de echtheid van gedeelde verhalen te controleren.