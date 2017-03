Extra politietoezicht Antwerpen na „IS-video”

De Antwerpse politie verzwaart het toezicht op Antwerpen Centraal vanwege een dreigvideo van terreurgroep IS dat is opgenomen op dit drukke treinstation. „De politie zal de nodige maatregelen nemen om het centraal station extra onder toezicht te plaatsen in afwachting van het onderzoek en de dreigingsanalyse” , zei een woordvoerder donderdagavond tegen het Belgische persbureau Belga.

Volgens Amerikaanse terreurexperts is de muziek van het filmpje hetzelfde als bij een eerdere IS-video die verspreid werd voorafgaand aan de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul tijdens nieuwjaarsnacht. Ook zou het de boodschap „we zijn hier” en „we gaan aanvallen” bevatten." Een Belgische expert trekt echter het IS-gehalte in twijfel, omdat het volgens hem een weinig professioneel filmpje is.