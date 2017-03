Excuses Fillon voor antisemitische karikatuur

De partij van de veelgeplaagde Franse presidentskandidaat François Fillon heeft excuses gemaakt aan rivaal Emmanuel Macron. Er verscheen een tweet met een karikatuur waarvan Les Républicains moest toegeven dat die antisemitisch was.

De onafhankelijke kandidaat Macron werd voorgesteld als een man met een haakneus, een hoge hoed op en een rood snoeimes in zijn hand waarmee hij de punt van een sigaar snijdt. Dat leek bij nader inzien te veel op hoe de collaborerende Vichy-regering in de Tweede Wereldoorlog joden afbeeldde. Macron, die niet joods is, werd mogelijk voorgesteld als de bankier van Rothschild die hij vroeger was.

Fillon haastte zich de karikatuur af te doen als „onacceptabel”. Macron blijft in de peilingen voor de eerste ronde van de verkiezingen in april Fillon steeds iets voor. De man van Les Républicains ligt persoonlijk onder vuur vanwege een corruptiebeschuldiging over zijn vrouw, die hij voor veel geld in dienst had, maar die feitelijk niets deed.