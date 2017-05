Ex-premier Valls: Socialistische Partij dood

De Franse ex-premier Manuel Valls heeft dinsdag zijn Socialistische Partij (PS) doodverklaard. „Deze Socialistische Partij is dood, maar haar waarden zijn dat niet”, zei Valls voor de radio. In de komende parlementsverkiezingen steunt hij Emmanuel Macron, die zondag tot president is gekozen.

Macron is nooit lid van de PS geweest, maar was onder Valls wel minister van Economische Zaken. Macron lanceerde vorig jaar zijn beweging Op weg! Die heeft inmiddels circa 230.000 leden. Dat is 5,5 keer meer dan de PS.

Valls behoort tot de rechtervleugel van de PS. Hij was premier van april 2014 tot december vorig jaar. Toen deed hij een poging de presidentskandidaat voor de PS te worden. In de voorverkiezing van de partij werd Valls uitgeschakeld en won de links-radicale Benoît Hamon. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen werd in april een afgang voor de PS. Hamon kreeg slechts 6 procent van de stemmen waarmee de PS naar een vijfde plaats wegzakte.