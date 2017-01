Ex-miljardair Batista aangehouden in Rio

De Braziliaanse zakenman Eike Batista is maandag onmiddellijk na terugkeer in Brazilië op het vliegveld van Rio gearresteerd. De zestigjarige Batista was vijf jaar geleden de rijkste man van het land en waarschijnlijk de op zes na rijkste persoon ter wereld. Inmiddels is het leeuwendeel van zijn rijkdom verdwenen en wordt Batista verdacht van het witwassen van geld en omkoping. In 2015 verwierf Batista zelfs de bijnaam „miljardair in de min”, omdat hij al een miljard dollar schuld zou hebben.

Batista is kort voor zijn beoogde aanhouding afgelopen week in zijn villa in het zuiden van Rio naar de Verenigde Staten gegaan. Maar hij liet daar in het weekeinde weten dat hij terugkeert om zich voor de rechter te verantwoorden en om „de boel op te ruimen en op te lossen”.

Justitie is erg geïnteresseerd in wat Batista te vertellen heeft in het kader van het onderzoek naar een enorm corruptieschandaal dat Lava Jato (autowasserij) heet.