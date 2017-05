Evancuatie rebellen uit Damascus begonnen

Honderden Syrische rebellen zijn maandag begonnen met het verlaten van de wijk Barzeh in de hoofdstad Damascus. De evacuatie is een onderdeel van afspraken tussen de rebellen en de regering van president Assad, meldt de Syrische staatstelevisie.

De opstandelingen vertrekken naar de provincie Idlib, in het noordwesten van het land. Dat gebied staat onder hun bevel. Waarnemers zagen dat de evacuatie van honderden rebellen en hun familieleden tot nu toe zonder incidenten verloopt. Naar verwachting duurt het nog enkele dagen totdat alle strijders vertrokken zijn.

De wijk in Damascus was lange tijd het toneel van bloedige gevechten tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Op andere plekken in Syrië is nog altijd een hevige strijd gaande tussen beide partijen.