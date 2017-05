Evacuatie van voormalig nucleair complex VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben dinsdag personeel geëvacueerd van het voormalige nucleaire complex Hanford in de staat Washington. Mogelijk is een deel van een tunnel ingestort, waardoor verontreinigd materiaal zou kunnen vrijkomen.

Er zijn geen berichten over gewonden of over het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In reactoren in Hanford werd in de Tweede Wereldoorlog begonnen met het produceren van plutonium voor het nucleaire wapenprogramma van de VS. In 1980 kwam een eind aan de plutoniumproductie en in 1989 werd begonnen met het schoonmaken van het terrein. Het complex wordt nu gebruikt voor de opslag van nucleair afval.