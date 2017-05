Europol: cyberaanval ongekend groot

De cyberaanvallen in heel de wereld met gijzelsoftware zijn volgens Europol de grootse in omvang ooit. De in Den Haag gevestigde politieorganisatie Europol meldde zaterdag dat er ingewikkelde internationale onderzoeken voor nodig zijn om de mensen achter de aanvallen te achterhalen. De gespecialiseerde Cybercrime Taskforce van Europol zal een belangrijke bijdrage aan het onderzoek leveren.

Vrijdag zijn aanvallen op zeker 75.000 computers uitgevoerd. Ze hebben ernstige problemen in de Britse gezondheidszorg veroorzaakt. Ook werden grote ondernemingen het doelwit, zoals Deutsche Bahn, Renault en Telef├│nica.

De Duitse federale recherche, het Bundeskriminalamt, heeft zaterdag een onderzoek aangekondigd naar de cyberaanval op de Deutsche Bahn, de spoorwegmaatschappij. Het treinverkeer heeft overigens geen hinder ondervonden van de aanvallen.