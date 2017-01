Europese Unie wil Syrië-top in voorjaar

De Europese Unie wil in april een grote internationale conferentie over de toekomst van Syrië organiseren, samen met de Verenigde Naties. Dat zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini maandag na overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

De top in Brussel zou in het ideale geval de opmaat moeten vormen naar de wederopbouw van Syrië, aldus de Italiaanse, die al langer in gesprek is met landen als Iran, Turkije, en Saudi-Arabië over de toekomst van het door oorlog verwoeste land.

Op de agenda staan nu eerst onderhandelingen in de Kazachse hoofdstad Astana, op initiatief van Rusland en Turkije. Volgende maand volgen nieuwe gesprekken tussen de strijdende partijen in Genève onder leiding van VN-gezant Staffan de Mistura.

Bij gevechten tussen Islamitische Staat en het Syrische leger in het oosten van Syrië werden de afgelopen dagen zeker 82 mensen gedood.