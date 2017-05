Europees Parlement zet Hongarije op strafbank

Het geduld van het Europees Parlement met Hongarije is op. De nationalistische regering van premier Viktor Orbán zou een gevaar voor de rechtsstaat en democratie vormen en moet worden aangepakt.

Een parlementsmeerderheid (389 tegen 221) stemde woensdag in Straatsburg voor stappen om officieel vast te stellen dat Hongarije Europese wetten en waarden schendt. Een commissie gaat hierover rapporteren. In een volgende fase zou het land zijn stemrecht in de EU kunnen kwijtraken.

Ook enkele leden van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste parlementsfractie waar Orbáns Fidesz-partij deel van uitmaakt, stemden voor. Onder hen de vijfkoppige CDA-delegatie, die „een serieuze dreiging” ziet voor de Hongaarse democratie en rechtsstaat.

Judith Sargentini (GroenLinks) sprak woensdag van een Hongaarse „heksenjacht” op alles wat thuishoort in een gezonde democratie. Kati Piri (PvdA): „Het systematisch schenden van mensenrechten binnen de EU heeft ernstige consequenties.” Volgens Sophie in ’t Veld (D66) „laten we heel duidelijk zien dat we pal staan voor onze Europese waarden”. „De maat is vol.”

In een debat veegden de parlementariërs vorige maand al de vloer aan met Orbán. Diens omgang met de persvrijheid, de rechtsstaat, ngo’s, minderheden en migranten stuitte op keiharde kritiek.

De Europese Commissie eiste onlangs al aanpassing van de recente Hongaarse universiteitswet, die in strijd zou zijn met de academische vrijheid. Woensdag kwam daar nog een juridische procedure bij over de asielwetgeving die tegen de EU-regels is.