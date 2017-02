Europa stuurde 894 vluchtelingen naar Turkije

Frontex, het Europese agentschap voor het beheer van de buitengrenzen, heeft sinds april vorig jaar 894 vluchtelingen en migranten naar Turkije teruggestuurd. Het gaat om mensen die op eilanden in de Egeïsche Zee verbleven.

In april 2016 trad het Turks-Europese verdrag inzake het terugsturen van migranten in werking. Het gaat om vluchtelingen die vanuit Turkije illegaal naar Europa reizen. Krijgen deze migranten geen asiel, dan kunnen ze worden teruggestuurd. Griekenland sloot al in 2001 met Turkije een bilaterale overeenkomst over het terugsturen van vluchtelingen. In het kader van die regeling zijn de afgelopen veertien maanden nog eens 1196 mensen teruggezonden.

De asielprocedure duurt erg lang omdat de identiteit van veel vluchtelingen slechts moeizaam valt vast te stellen, zo deelde Griekse politie zaterdag mee. Naast de naar Turkije teruggestuurde mensen, zijn nog eens 628 migranten in overleg direct naar hun vaderland teruggestuurd.

Momenteel verblijven nog zo’n 14.700 vluchtelingen op de Griekse eilanden.