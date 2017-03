Europa reageert positief op voorspelde uitslag

In Europa is overwegend positief gereageerd op de verwachte verkiezingsuitslag in Nederland. Buurlanden België en Duitsland waren er snel bij om VVD-leider Mark Rutte te feliciteren met de voorspelde uitslag.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Belgische premier Charles Michel belden woensdagavond persoonlijk met Rutte. Merkel liet daarbij weten zich te verheugen „op verdere goede samenwerking als vrienden, buren en Europeanen”, citeerde haar woordvoerder.

Ook in Frankrijk is opgetogen gereageerd op de voorlopige uitslag. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault feliciteerde de Nederlanders „met het stuiten van de opmars van extreemrechts”. Hij wil werken aan „een sterker Europa”.

De Schotse premier Nicola Sturgeon bleek zich vooral te verheugen op het voorspelde matige resultaat van Geert Wilders. Ze had op Twitter genoeg aan een enkel woord om haar mening uit te drukken: „Goed”, schreef ze bij een link naar een artikel van de krant The Scotsman over „het verlies van anti-islamitisch extremist Geert Wilders”.

De Duitse kanselierskandidaat Martin Schulz van de SPD kwam met een vergelijkbare reactie. „Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen”, twitterde de politicus, die zei opgelucht te zijn door het voorspelde resultaat.

Het Vlaams Belang, de partij van de Vlaamse geestverwanten van Geert Wilders, ziet de voorspelde uitslag juist als een „duidelijk signaal van de kiezer”. De rechts-nationalistische Vlamingen benadrukken dat Wilders wel zetelwinst boekt en feliciteren hem daarmee.