Europa in greep van winter

Sneeuwstormen en uitzonderlijk lagere temperaturen houden al vier dagen grote delen van Europa in hun greep. Met name het oosten is zwaar getroffen. In meerdere landen zijn veel dorpen van de buitenwereld afgesloten en is de stroom uitgevallen.

In Servië waren de omstandigheden zondag zo zwaar dat tientallen dorpen onbereikbaar waren. Hulpverleners moesten onder zware omstandigheden ongeveer honderd mensen evacueren. In Bulgarije raakten veel dorpen en steden verstoken van elektriciteit en water. Stroomstoringen troffen ook Servië en Bosnië.

De temperatuur zakte op veel plekken in centraal- en Oost-Europa tot wel 26 graden onder nul. Zelfs rivieren vroren daardoor dicht. Veel luchthavens moesten vluchten schrappen. In Bulgarije kwam een hele passagierstrein in de sneeuw vast te zitten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.