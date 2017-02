Europa: 200 miljoen voor uitzetten migranten

De Europese Commissie (EC) trekt in 2017 200 miljoen euro extra uit om illegale en uitgeprocedeerde migranten terug te sturen naar hun land van herkomst, aldus de Volkskrant. Het aantal mensen dat gedwongen of vrijwillig terugkeert moet fors omhoog, schrijft de EC in een actieplan dat donderdag wordt gepresenteerd.

Op basis van het aantal afgewezen asielverzoeken raamt de commissie dat er nu minstens 1 miljoen migranten in EU-landen verblijven die uitgezet moeten worden. De feitelijke terugkeer verloopt stroef. Slechts 36,4 procent van de migranten die in 2015 weg moesten, vertrokken werkelijk. In 2014 lag dat terugkeerpercentage op 36,6 procent.

De 200 miljoen euro die de ECC nu reserveert, moet lidstaten helpen bij het organiseren van de terugkeer van illegalen en uitgeprocedeerden. Het gaat zowel om het financieren van gezamenlijke chartervluchten (georganiseerd via Frontex, het EU-agentschap voor de bewaking van de Europese buitengrenzen) als om hulp bij het verkrijgen van de juiste reisdocumenten uit de landen van herkomst.