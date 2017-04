Euro stijgt na Franse presidentsverkiezingen

Beleggers zijn blij met de vermoedelijke winst van de sociaal-liberaal Emmanuel Macron bij de Franse verkiezingen. Volgens verschillende exitpolls is Macron de winnaar van de eerste ronde. Hij zou 23 procent van de stemmen binnen hebben gehaald, nationalist Le Pen 21 procent.

De euro is in de nacht van zondag op maandag sterk gestegen tegenover de dollar en de yen. De euro was rond middernacht 1.0880 dollar waard, het hoogste niveau sinds november 2016.

Ten opzichte van de Japanse yen steeg de euro tot 120,02 yen.