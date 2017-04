EU wil werk voor jongeren in Noord-Afrika

Het moet voor Europese investeerders eenvoudig worden om in Noord-Afrika werk en groei te scheppen. „Als jongeren een baan en een toekomst hebben, komen ze niet naar Europa”, zei de Maltese minister Edward Scicluna (Financiën) zaterdag in Valletta.

De 28 EU-ministers vergaderden er over manieren waarop private investeringen in Noord-Afrikaanse landen kunnen worden aangezwengeld. „De EU heeft daar uit strategisch oogpunt belang bij”, aldus Scicluna.

Daarom moeten Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte en Libië worden geholpen om de toegang tot kapitaal, het vestigingsklimaat en de infrastructuur te verbeteren. „Onze steun is zeker nodig. Dat kan bijvoorbeeld met technische bijstand en door middel van joint ventures”, zei demissionair minister Jeroen Dijsselbloem.

Volgens de Brusselse denktank Bruegel, in een beleidsadvies aan de ministers, zijn hervormingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt ook broodnodig. Zo zijn er duizenden hoogopgeleide Noord-Afrikanen die in eigen land geen baan vinden.