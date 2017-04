EU wil volledige wapenstilstand Oekraïne

EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft maandag opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en een terugtrekking van alle strijdkrachten in Oost-Oekraïne. De oproep komt een dag na de dood van een Amerikaanse medewerker van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de regio.

„Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dringend dat is”, zei ze tegen het Russische persbureau Interfax voorafgaand aan een bezoek aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in Moskou.

„De delegatie van de OVSE moet ongehinderd in het conflictgebied kunnen reizen”, riep Mogherini. Tegelijkertijd zei ze tegen de Russen dat „een terugkeer naar de goede betrekkingen (van de EU) niet alleen mogelijk is, maar zelfs zeer gewenst en gekoppeld aan een oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne”.

Het is het eerste bezoek van Mogherini aan Moskou sinds 2014.