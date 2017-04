EU staat als één man tegenover Londen

De uitslag van de Britse verkiezingen op 8 juni zal geen invloed hebben op de positie van de 27 EU-lidstaten bij de brexitonderhandelingen. „Het belangrijkste is dat de EU-landen verenigd blijven”, zei EU-commissaris Frans Timmermans donderdag in Luxemburg over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Ook als premier Theresa May wint en haar positie versterkt, maakt dat volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de andere 27 landen niet uit. „Onze prioriteiten worden bepaald door ónze belangen.”

In Luxemburg bereidden de EU-ministers van Europese Zaken de brexit-top van de regeringsleiders van zaterdag in Brussel voor. De leiders zullen het mandaat vaststellen waarmee de hoofdonderhandelaar van de EU, de Fransman Michel Barnier, aan de slag kan.

Volgens de Maltese vicepremier Louis Grech, die de ministerraad voorzat, staat „iedereen” achter de uitgangspunten die nu op papier staan. „Het is in ons eigen belang als we onderhandelen als één voor de beste resultaten voor ons allen”, zei hij. Het succes draait om eenheid en vertrouwen, benadrukte ook Barnier. „We zijn er klaar voor.”

Barnier wilde niet kwijt wat commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en hij woensdag in Londen hebben besproken tijdens een werkdiner met May. Het was voor het eerst dat zij elkaar spraken over de brexitonderhandelingen. Die beginnen na de Britse verkiezingen.

Maar volgens de Financial Times zou May tot ongenoegen van Brussel de gesprekken op een zo laag mogelijk politiek niveau willen voeren. Ook zou Barnier veel meer transparantie over het proces wensen dan de Britten.

De richtlijnen draaien om het principe dat het Verenigd Koninkrijk er niet beter van wordt door de EU te verlaten. „We zijn het eens dat we de Britten als een hechte partner willen maar er moet een balans tussen rechten en verplichtingen zijn”, aldus Grech.

Voor Londen dus geen lekkere krenten uit de EU-pap, geen kwijtschelding van financiële verplichtingen, geen handelsdealtjes voor de scheiding rond is, en de rechten van de niet-Britse burgers in het VK staan voorop.