EU serveert Turkije nog niet af

Een formeel einde aan de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU is vooralsnog niet in zicht. Dat bleek vrijdag in Malta, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkwamen. Zij bogen zich over de relatie met het kandidaat-lid, dat zich steeds meer afkeert van de waarden waar Europa voor staat.

De Duitse minister Sigmar Gabriël was het duidelijkst: stopzetting zou volgens hem een volstrekt verkeerd signaal zijn en Turkije „richting Rusland duwen”. Het zou niets in Turkije veranderen en de mensen daar niet helpen, aldus Gabriël. Hij pleitte er, gesteund door meerdere collega’s, wel voor de relatie anders vorm te gaan geven.

Tal van ministers, onder wie Bert Koenders, zeiden het belangrijk te vinden dat de Europese Commissie gaat analyseren of Turkije nog wel kan voldoen aan de toetredingscriteria als president Erdogan meer macht krijgt, waar de bevolking onlangs in een referendum mee instemde. Ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini benadrukte dat.

Het is duidelijk dat er „ernstige zorgen” zijn over de democratie en mensenrechten in Turkije, aldus Koenders. „Maar het is een belangrijke strategische partner, daarover bestaat geen twijfel”, doelde hij op onder meer Syrië en terrorismebestrijding.

Koenders memoreerde dat de ministers eerder al hadden vastgelegd dat de onderhandelingen al tijden stilliggen. Oostenrijk bleef de enige lidstaat die er definitief de stekker uit wil trekken.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu, die ook mocht aanschuiven, sprak van een „uitgebreide uitwisseling van standpunten”.