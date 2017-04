EU-minnend Brussel vestigt hoop op Macron

In Brussel is zondag enthousiast gereageerd op de overwinning van Emmanuel Macron in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Voor het gebouw van de Europese Commissie hadden zich zondagavond mensen verzameld die „Macron president” scandeerden. Pro-Europa hoopt vurig dat de jonge leider van de En Marche!-beweging de anti-Europese nationaliste Marine Le Pen verslaat.

EU-buitenlandchef Frederica Mogherini reageerde in een tweet: „De vlaggen van Frankrijk en de Europese Unie het overwinningsresultaat van Macron zien begroeten, dat is de hoop en de toekomst van onze generatie.”

De Franse EU-commissaris (Economische en Financiële Zaken) en socialist Pierre Moscovici : „Emmanuel Macron draagt voortaan de kleuren van alle democraten en pro-Europeanen. Geen enkele stem mag hem ontberen. Hij zal de mijne krijgen.”

Ook voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker feliciteerde Macron en wenste hem succes in de tweede ronde tegen Marine Le Pen.