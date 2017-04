EU-leiders stellen brexitregels vast op top

De EU-leiders hakken zaterdag de eerste knopen door over hun onderhandelingspositie tegenover de Britten bij hun vertrek uit de unie. De 27 staatshoofden en regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, bepalen in Brussel de richtlijnen voor de EU-onderhandelaar Michel Barnier.

In zijn uitnodiging aan de leiders schrijft EU-president Donald Tusk dat de „sleutel van succesvolle onderhandelingen een gefaseerde aanpak is. Dit moet goed begrepen en aanvaard worden.” Pas als het „verleden is geregeld” kan aan de toekomstige (handels)relatie worden gewerkt.

De 27 willen dat allereerst de rechten na de brexit worden geregeld van de niet-Britse EU-burgers die nu in Groot-Brittannië wonen en de Britten die in de andere lidstaten wonen. Ook prioriteit heeft de rekening van de boedelscheiding.

De brexit-top begint om 12.30 uur met een „gedachtewisseling” met de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani. Om 13.15 uur is het tijd voor de werklunch, waarbij Barnier aanschuift. Tusk denkt gezien de „constructieve opstelling van de leiders tijdens de voorbereidingen” om 16.00 uur klaar te zijn.