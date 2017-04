EU-fractie CDA dreigt met breuk partij Orbán

Het CDA dreigt de samenwerking met de Hongaarse Fidesz-partij van premier Viktor Orbán in het Europees Parlement stop te zetten. Recente acties van de Hongaarse regering die indruisen tegen de Europese waarden kunnen op geen enkel begrip rekenen.

De Fidesz-partij maakt in het parlement net als het CDA deel uit van de grote EVP-fractie. CDA-delegatieleider Esther de Lange en haar Belgische en Luxemburgse collega’s schrijven donderdag aan de EVP-parlementariërs dat ze klaar zijn om maatregelen te treffen. Dat is volgens hen ook logisch gezien Orbáns beleid van de afgelopen jaren. Veel Duitse en Zuid- en Oost-Europese EVP’ers zijn volgens ingewijden ook erg kritisch.

De kritiek is gericht op de Hongaarse universiteitswet, die ontworpen lijkt om de door filantroop George Soros opgerichte Central European University (CEU) in Boedapest te laten sluiten. Daarnaast schiet een door de regering deur-aan-deur verspreide vragenlijst, waarin de EU gevaarlijk voor Hongaren wordt genoemd, in het verkeerde keelgat.

De sluiting van de CEU zou Hongarije verwijderen van de Europese waarden die het land ooit zei na te streven, schrijft het drietal. Zij hekelen de tekst van de vragenlijst die beelden schetst van Europa „die in sterke tegenspraak zijn met waar de EVP voor staat.”

Andere fracties in het parlement hebben zich al negatief uitgelaten over Orbans maatregelen. De Europese Commissie is zeer bezorgd en bespreekt de kwestie volgende week. Mogelijk leidt dat ertoe dat het land een formele waarschuwing krijgt. Dat gebeurde eerder met Polen.