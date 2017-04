EU-commissie terughoudend over Turkije

De Europese Commissie „neemt kennis van het resultaat van het referendum in Turkije”. De commissie wacht op de bevindingen van de ‘verkiezingswaakhond’ van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), „ook met betrekking tot beschuldigingen over onregelmatigheden.”

De praktische implementatie van de aangepaste grondwet „zal worden beoordeeld in het licht van Turkije’s verplichtingen als kandidaatlid van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa”, aldus een gezamenlijke verklaring zondagavond van voorzitter Jean-Claude Juncker, EU-buitenlandchef Frederica Mogherini en EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding).

„We moedigen Turkije aan om de zorgen en aanbevelingen van de Raad van Europa ter harte te nemen, ook wat betreft de noodtoestand. Gezien het krappe resultaat van het referendum en de verreikende gevolgen van de grondwetswijzigingen, roepen we de Turkse autoriteiten op de breedst mogelijke nationale consensus te zoeken voor de invoering ervan.”