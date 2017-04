EU: bescherming migrantenkind is prioriteit

De bescherming van minderjarige migranten moet altijd vooropstaan in de asielprocedures. Zowel kinderen die met hun familie zijn als kinderen zonder begeleiding moeten van het moment dat ze de EU binnenkomen extra bijstand krijgen.

„Het aantal kinderen dat aankomt in de EU is dramatisch gestegen”, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie woensdag in Brussel. „Zij zijn het meest kwetsbaar en moeten onze topprioriteit zijn. Dat is zowel onze morele als wettelijke verantwoordelijkheid.”

Een op de drie migranten is onder de achttien jaar. Ze lopen tijdens hun vlucht naar Europa grote risico’s om slachtoffer van geweld, mensensmokkel of uitbuiting te worden.

De commissie heeft een actielijst opgesteld waarbij het identificeren van het kind en familiehereniging bovenaan staan. Er moeten procedures komen voor het rapporteren en uitwisselen van informatie over kinderen die tijdens de reis vermist zijn geraakt.

De kinderbescherming moet vanaf hun aankomst betrokken zijn. Minderjarigen dienen toegang te hebben tot gezondheidszorg, psychosociale hulp, juridische bijstand en onderwijs, ongeacht hun asielstatus.

Niet-begeleide minderjarigen moeten zo snel mogelijk in een pleeggezin worden opgenomen of een voogd toegewezen krijgen.