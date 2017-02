Etna spuwt lava

De vulkaan Etna op Sicilië is weer actief. De hoogste vulkaan van Europa met zijn 3330 meter begon maandagavond aan de zuidoostelijke kant een lavastroom uit te stoten.

Het Italiaanse nationale instituut voor geofysica en vulkanologie INGV liet dinsdag weten dat er geen gevaar bestaat. Ook het vliegverkeer op de nabijgelegen luchthaven van Catania zal niet worden gehinderd door as. De vulkaan is al een tijdje actief.

De Etna behoort tot de actiefste vulkanen ter wereld. Hij staat zelfs op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Er komen voortdurend dampen vrij en er zijn geregeld uitbarstingen. De grootste uitbarsting van de laatste honderd jaar was in 2001. Die duurde 24 dagen en verwoestte enkele gebouwen in de omgeving. Berucht is de uitbarsting van 1669, toen naar schatting 25.000 mensen omkwamen.

Eind mei vindt vlakbij de Etna een bijeenkomst van de G7 plaats, de organisatie van de belangrijkste industrielanden. Hier wordt onder anderen de Amerikaanse president Trump verwacht. Als het nodig is, zo verklaarde de INGV, kunnen vliegtuigen dan uitwijken naar andere luchthavens.