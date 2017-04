Estland nerveus over Russische legeroefening

Estland vreest dat Rusland legeroefeningen wil aangrijpen om permanent troepen te stationeren in Wit-Rusland. Dat zei de Estlandse minister Margus Tsahkna (Defensie) voorafgaand aan een bijeenkomst met ambtsgenoten uit andere EU-landen.

Rusland en Wit-Rusland zijn van plan in september een grootschalige oefening te houden. Tsahkna stelde dat Estland en andere NAVO-landen beschikken over inlichtingen waaruit zou blijken dat Moskou mogelijk van plan is na de exercitie militairen achter te laten in het Oost-Europese land.

De minister wees op Russische plannen om 4000 wagons in te zetten om militairen en materieel over het spoor naar Wit-Rusland te vervoeren, mogelijk om daar een militaire buitenpost op te zetten. „Voor de Russische troepen die naar Wit-Rusland gaan, is het een enkele reis”, zei Tsahkna op Malta.