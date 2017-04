De Turkse president Erdogan wil komende dinsdag weer lid worden van de regeringspartij AKP. Dat heeft hij zaterdag in Istanbul bekendgemaakt. Het is de verwachting dat Erdogan zich daarna tijdens de speciale partijdag op 21 mei laat verkiezen tot voorzitter van de door hem mede opgerichte partij.

Tot voor kort was het verboden als president lid te zijn van een politieke partij. Maar sinds het door het Erdogan-kamp gewonnen referendum over wijziging van de grondwet is dat wel weer toegestaan.