Erdogan wil noodtoestand Turkije handhaven

Een dag na de overwinning van het ja-kamp bij het Turkse referendum wil president Recep Tayyip Erdogan dat de noodtoestand in het land van kracht blijft. Dat meldt de zender CNN Türk.

Erdogan heeft maandag besprekingen met het Turkse kabinet en de nationale veiligheidsraad. Die twee moeten verlenging van de noodtoestand bekrachtigen.

De noodtoestand geldt sinds de mislukte staatsgreep vorig jaar juli, werd al twee keer verlengd en zou woensdag aflopen. Omdat de AK-partij van Erdogan een meerderheid in het parlement heeft, is verlenging van de noodtoestand waarschijnlijk een formaliteit. De oppositie wil dat de noodtoestand wordt opgeheven, onder meer omdat die grootschalige bijeenkomsten tegen de regering en het ja-kamp in het referendum verbood.