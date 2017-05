Erdogan wil nieuwe hoofdstukken in overleg EU

De Turkse president Erdogan staat erop dat de Europese Unie nieuwe hoofdstukken opent in het toetredingsoverleg met zijn land. Doet de EU dit niet, dan valt er niets meer te bespreken en zegt Turkije „tabee”.

Erdogan reageerde op uitlatingen van eurocommissaris Johannes Hahn, die gaat over toetredingszaken. Hahn zei dat Turkije onder Erdogan de EU de rug heeft toegekeerd.

„Van nu af aan is er geen andere optie dan de hoofdstukken te openen die jullie nog niet geopend hebben. Doen jullie dit niet, dan tabee”, zei Erdogan tijdens een ceremonie rond zijn hernieuwde lidmaatschap van de AK-partij.

De hoofdstukken verwijzen naar beleidsgebieden waarin Turkije de Europese regels moet overnemen. In het toetredingsoverleg zijn 35 hoofdstukken benoemd, waarvan sinds de gesprekken in 2005 begonnen er maar zestien zijn geopend en slechts één is afgesloten.