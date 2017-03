Erdogan wil naar Europees mensenrechtenhof

De Turkse president Erdogan heeft maandag gezegd dat hij over het geschil met Nederland naar het Europese Hof voor de Mensenrechten wil stappen. Hij zei dat Nederland rekenschap zal moeten afleggen en dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal aanwenden om Nederland van repliek te dienen.

Ankara en Den Haag hebben slaande ruzie over het afgelasten van optredens van Turkse ministers die in Nederland een ’ja’ wilden aanprijzen in het Turkse referendum in april. Dat gaat over een ingrijpend wijziging van het politieke stelsel. Erdogan leidt het land al sinds 2003 maar is sinds 2014 president, een functie die in de huidige grondwet ceremonieel is. De als autocraat regerende Erdogan wil dat de president straks ook formeel de machtige leider van de regering wordt. Het premierschap vervalt dan.