Erdogan verwijt nu Merkel „nazi-methoden”

De Turkse president Erdogan heeft na Duitsland nu ook bondskanselier Angela Merkel persoonlijk het gebruik van „nazi-methoden” verweten. Hij deed dat zondag in een toespraak in Istanbul.

„Jij gebruikt ook nazi-methoden”, sprak hij tot een denkbeeldige Merkel. „Bij wie? Bij mijn Turkse broers en zussen in Duitsland, bij mijn broers en zussen ministers, bij mijn broers en zussen afgevaardigden die daarheen reizen”.

Merkel heeft nog niet gereageerd. De leider van de SPD in Duitsland, Martin Schulz, noemde de aantijgingen door Erdogan onbeschaamd. „Dit is een brutaliteit. Dat het staatshoofd van een bevriend land de regeringschef van dit land in die vorm beledigd, is een onbeschaamdheid.”

In de rede haalde Erdogan ook nog eens uit naar Europa. Daar kunnen volgens Erdogan „de gaskamers en kampen” weer een thema worden. „Maar dat durven ze niet”, voegde hij er aan toe. Wie hij met „ze” bedoelde is niet duidelijk.

Erdogan kreeg eerder stevige kritiek toen hij Nederland en Duitsland ervan beschuldigde „nazi-methoden” toe te passen.