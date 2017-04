Erdogan sluit uitlevering Yücel uit

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de uitlevering van de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel aan de Bondsrepubliek uitgesloten. Hij zei dat op de tv-zender TGRT als reactie op de Duitse weigering Turkse staatsburgers aan de autoriteiten in Ankara over te dragen.

Yücel zit sinds eind februari in voorarrest. De correspondent van het blad Die Welt wordt verdacht van het maken van propaganda voor de verboden Koerdische partij PKK en van opruiing. „We hebben genoeg voorbeelden dat we hier te maken hebben met een spion en een terrorist”, aldus Erdogan. Hij voegde er nog aan toe dat zo lang hij aan de macht is deze kwaadwillenden nooit zullen worden uitgeleverd; helemaal niet aan de Duitsers die vergelijkbare verdachten beschermen.