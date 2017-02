Erdogan paait kiezers met doodstraf

De Turkse president Erdogan gaat zich hardmaken voor de herinvoering van de doodstraf als de Turken ja stemmen in het referendum over de grondwetswijziging. Dat zei hij vrijdag bij de bekendmaking van de datum van het historische referendum. Op 16 april moeten de Turken naar de stembus. Als de wijziging wordt aangenomen, krijgt Erdogan aanzienlijk meer macht en bevoegdheden.

Een ja-stem betekent volgens Erdogan ook een stem voor de doodstraf. „Hoe kunnen wij het bloed van onze soldaten en politieagenten ongewraakt laten?” Het referendum gaat overigens alleen over de uitbreiding van de macht van de Turkse president.

Het Turkse parlement stemde op 21 januari in met het referendum. In Turkije geldt nog steeds de noodtoestand na de mislukte coup in juli 2016.