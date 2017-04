Erdogan: noodtoestand kan worden verlengd

De noodtoestand die in Turkije is afgekondigd na de mislukte staatsgreep van vorig jaar, kan deze maand weer worden verlengd. „Ik zie geen obstakel”, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag tegen de Turkse zender TGRT.

Het Turkse parlement verlengde de noodtoestand eerder dit jaar tot 19 april, vanwege de terreuraanslagen in het land. Dat stelde Erdogan in staat om verregaand per decreet te blijven regeren. Volgens critici wordt de maatregel misbruikt om tegenstanders van de regering aan te pakken.