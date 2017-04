Erdogan: historisch besluit

President Recep Tayyip Erdogan heeft zondagavond op tv de hoop uitgesproken dat Turkije gaat profiteren van het resultaat van het referendum over de uitbreiding van zijn macht. „Volgens de voorlopige uitslag hebben ongeveer 25 miljoen stemgerechtigden ’ja’ gezegd, 1,3 miljoen meer dan ’nee’. Het Turkse volk heeft een historisch besluit genomen. We gaan de belangrijkste hervorming in onze geschiedenis doorvoeren.”

Volgens Erdogan hebben de Turkse kiezers in het buitenland in belangrijke mate bijgedragen aan het succes en is zelfs in het zuidoosten van het land de steun voor de grondwetswijziging gegroeid. De president zei ook dat niet alle artikelen van de constitutionele verandering meteen van toepassing zullen zijn. Een aantal wordt pas in november 2019, na de verkiezingen, van kracht.

Erdogan liet weten zo snel mogelijk de herinvoering van de doodstraf op de politieke agenda te zetten, maar toonde tevens de bereidheid dit heikele punt onderwerp te maken van een volgende volksraadpleging. Hij riep iedereen op de uitslag van zondag te respecteren, inclusief de bondgenoten.

Terwijl hij zijn persconferentie hield, gingen in verscheidene wijken van Istanbul tegenstanders van Erdogan de straat op om slaand met potten en pannen hun ongenoegen te uiten over de uitkomst en over de gang van zaken. De drie grootste steden in Turkije, naast Istanbul Ankara en Izmir, zeiden in meerderheid ’nee’.