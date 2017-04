Erdogan claimt overwinning referendum

De Turkse president Tayyip Erdogan claimt de overwinning bij het referendum dat hem meer macht moet gaan geven. Nu 99 procent van de stemmen is geteld, staat het ja-kamp op ruim 51 procent van de stemmen. Erdogan heeft premier Binali Yildirim, tevens voorzitter van hun AK-partij, gebeld om hem te feliciteren met hun overwinning.

Vooraf werd al gesproken over een nek-aan-nekrace tussen beide partijen. Zondag konden 55 miljoen Turken stemmen voor de grondwetswijziging. De opkomst was erg hoog; 86 procent. Eerder hadden bijna 3 miljoen Turken in het buitenland de mogelijkheid om te stemmen.

In de hoofdstad Ankara won het nee-kamp, net als in Istanbul en Izmir. Ook in het Koerdische zuidoosten was een meerderheid tegen uitbreiding van Erdogans macht.

Aanvankelijk leek de ‘ja-stem’ op een grote overwinning af te stevenen. Nadat een kwart van de stemmen was geteld, lag dat kamp op 64 procent van de stemmen. Naarmate het tellen vorderde, slonk die voorsprong.

Door de overwinning is de weg vrij voor Erdogan om Turkije veel meer naar zijn hand te zetten. Hij kan nu onder meer het parlement naar huis sturen, nieuwe verkiezingen uitschrijven en per decreet nieuwe wetten uitvaardigen. Verder kan Erdogan door de uitslag van het referendum tot 2029 president van Turkije blijven, mits hij wordt herkozen.