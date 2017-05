Emmanuel Macron voer steeds een onafhankelijke koers

De nieuwe Franse president, Emmanuel Macron, maakte carrière in zowel het zakenleven als de politiek. Daarbij viel steeds zijn onafhankelijke koers op.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron werd op 21 december 1977 in Amiens geboren. Zijn ouders waren beiden arts. Zijn grootmoeder van moederszijde was schoolhoofd in de Pyreneeën. Door haar kreeg hij naar eigen zeggen een linkse overtuiging. Die zou hij door de jaren heen behouden, al presenteert hij zich momenteel vooral als iemand van het politieke midden.

Macron volgde onderwijs aan diverse gerenommeerde instellingen, zoals het Lycée Henri-IV en het Institut des Sciences Politiques in Parijs. Later volgde hij een opleiding voor hoge ambtenaren.

Daarna kreeg hij een baan bij de Inspectie van Financiën, een van de invloedrijkste onderdelen van het Franse staatsapparaat. Politiek koos hij voor links, en in 2006 trad hij toe tot de Parti Socialiste. Bij de parlementsverkiezingen van 2007 probeerde hij socialistisch kandidaat te worden voor een zetel in zijn geboortestreek Picardië, maar kreeg daarvoor geen steun van de lokale PS.

Die tegenslag en de verkiezing van de rechtse kandidaat Sarkozy tot president bewogen hem er naar eigen zeggen toe om de openbare dienst te verlaten en het zakenleven in te gaan. Hij werkte een aantal jaren aan de top van de Franse bank Rothschild & Cie. Daar leidde bij onder andere een miljardenovername door Nestlé.

Macron was sinds 2010 lid van de Commission Attali, een door president Sarkozy opgerichte groep van deskundigen die voorstellen moest formuleren om de economische groei te bevorderen.

Tijdens de campagne voor de linkse voorverkiezingen van 2011 steunde hij de kandidatuur van François Hollande en werd hij een van zijn economische topadviseurs. Macron was minister van Economische Zaken onder president Hollande van 2014 tot 2016. Hij presenteerde zich in dat kabinet als een onafhankelijke kandidaat voor het politieke midden. Macron wil drastische economische hervormingen voor Frankrijk.

Sinds 2007 is Macron getrouwd met de nu 64-jarige docente Brigitte Macron-Trogneux. Ze leerden elkaar kennen op de jezuïetenschool in Amiens waar Brigitte lesgaf aan Emmanuel.