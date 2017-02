Egyptische vrouw van 500 kilo naar India

Een vijfhonderd kilo zware Egyptische vrouw is met een aangepast vliegtuig van Egypte naar Mumbai (India) gevlogen om daar te worden behandeld. Het toestel vol medische apparatuur landde zaterdag in Mumbai. Het was volgens Indiase media de eerste keer in een kwart eeuw dat de 36-jarige Eman Ahmed haar huis verliet.

Ahmed kampt met een waslijst aan lichamelijke klachten. Zo zijn haar rechterarm en -been verlamd en heeft ze spraakproblemen. De gang naar het ziekenhuis in India had vanwege haar gewicht de nodige voeten in de aarde. Zo moest de vrouw met een kraan worden opgetakeld om de eerste verdieping van het gebouw te bereiken.

De behandeling neemt naar verwachting zeker een half jaar in beslag. Ahmed hoeft niet te vrezen voor een torenhoge ziekenhuisrekening. De instelling heeft al laten weten haar gratis te helpen.