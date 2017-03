Eerste tegenslag nieuw inreisverbod Trump

Een federale rechter in Wisconsin heeft Trumps aangepaste inreisverbod vrijdag de eerste slag toegebracht. William Conley, rechter in Madison, verbood toepassing van het inreisverbod voor de vrouw en het kind van een Syrische vluchteling. Aan hem is al asiel in de VS verleend.

Het tijdelijke gerechtelijke bevel geldt alleen voor het geval van de Syrische familie. De Syrische man bracht zijn zaak anoniem voor de rechter om de identiteit van zijn vrouw en kind te beschermen. Moeder en dochter wonen nog in het door de Syrische burgeroorlog verscheurde Aleppo.

De soennitische moslim ontvluchtte Syrië in 2014 om „te ontsnappen aan een bijna zekere dood” door sektarische rebellengroepen die in Aleppo tegen Syrische regeringstroepen vechten, aldus de Syriër.

De man wist vervolgens ook de asielstatus voor zijn vrouw en hun enige overlevende kind te krijgen. Het oorspronkelijke inreisverbod van president Trump van 27 januari gooide echter op het laatste moment roet in het eten. Dat verbod werd ingetrokken nadat een federale rechter in de staat Washington oordeelde dat de uitvoer ervan illegaal was. Dezelfde rechter weigerde vrijdag zijn besluit ook toe te passen op het herziene inreisverbod. Volgens hem dienen advocaten van de staten die tegen het nieuwe verbod zijn hun zaak te ondersteunen met uitgebreidere documentatie.

In het nieuwe inreisverbod kunnen houders van een zogenoemde green card, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, het land vrij in. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran en geldt vanaf 16 maart. Het oorspronkelijke inreisverbod gold ook voor inwoners van Irak en ontzegde Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd de toegang tot de VS.