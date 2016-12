Eerste proces tegen verdachten Turkse coup

Onder strenge veiligheidsmaatregelen is dinsdag in de buitenwijken van Istanbul het eerste proces begonnen tegen mensen verdacht van een poging tot een staatsgreep. Half juli mislukte een bloedige staatsgreep in Turkije die voornamelijk werd gepleegd door politiemensen en militairen.

President Erdogan stelt dat de couppoging het werk was van zijn grote rivaal, de islamitische geleerde Fethullah Gülen. Gülen woont al lang in de VS en stelt niets met de staatsgreep te maken te hebben. Erdogan heeft zijn aanhang als terroristisch bestempeld. Er zijn volgens schattingen sinds de couppoging van 15 juli meer dan 40.000 opgepakt omdat ze Gülen-aanhanger zouden zijn.

Vanaf dinsdag staan 29 politiemensen terecht die tot de Gülens beweging zouden behoren. Onder deze beklaagden zijn er 21 die een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt, aldus de Turkse krant Hürriyet.