Eerste lancering van tweedehands raket

Voor het eerst is een recycle-raket de ruimte in gegaan. Het gaat om een Falcon 9 van het commerciƫle bedrijf SpaceX. Die is al eens in de ruimte geweest, veilig geland op aarde en daarna klaargemaakt voor een nieuwe missie.

De Falcon 9 bracht vorig jaar een capsule richting het internationale ruimtestation ISS. Na het opstijgen landde de eerste trap, het deel dat de raket genoeg snelheid moet geven om te ontkomen aan de zwaartekracht, veilig en gecontroleerd op een onbemand schip, deinend op de golven van de oceaan.

Het raketdeel werd vervolgens naar de wal gebracht, schoongemaakt, onderzocht en opgeknapt, klaar voor hergebruik. Nu moet de raket een communicatiesatelliet in een baan rond de aarde brengen. En ook daarna moet hij op hetzelfde onbemande schip landen, klaar voor weer een missie.

Hergebruik van raketten moet het goedkoper, dus toegankelijker, maken om satellieten naar de ruimte te brengen.