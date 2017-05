Eerherstel voor drieduizend Turkse agenten

Circa 3000 Turkse politieagenten die waren ontslagen omdat ze banden zouden hebben met de Gülen-beweging, mogen weer aan het werk. Uit onderzoek is gebleken dat ze juist op de zwarte lijst van de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen stonden.

De Turkse krant Hürriyet meldde woensdag dat na een grondig onderzoek van informatie die eind april in beslag is genomen duidelijk is geworden dat de agenten geen „geheime imams” van de Gülen-beweging waren. De aanklachten tegen de agenten zijn ingetrokken.

De regering van president Recep Tayyip Erdogan ziet de beweging van Gülen als het brein achter de couppoging vorig jaar zomer. Sindsdien zijn ongeveer 40.000 mensen gearresteerd en verloren 120.000 mensen hun baan. Gülen verblijft in de VS. Ankara wil dat de Amerikanen hem uitleveren.