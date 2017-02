Eerder Zwitserse pas voor „derde generatie”

Het moet voor immigranten van de derde generatie in Zwitserland eenvoudiger worden om Zwitserse staatsburgers te worden. Een voorstel daartoe werd zondag in een Zwitsers referendum door ruim 60 procent van de kiezers goedgekeurd.

De ‘vereenvoudigde naturalisatieprocedure’ geldt voor iedereen onder de 25 jaar van wie de ouders en grootouders al jaren in Zwitserland wonen. Zij volgen voortaan dezelfde procedure als buitenlandse partners van Zwitserse burgers. Van de ongeveer 25.000 mensen die in aanmerking komen is ruim twee derde al in het bezit van een Europees paspoort.

De kiezers in het kanton Graubünden stemden zondag tegen een voorstel van hun regering om te dingen naar de organisatie van de Olympische Winterspelen. Het was de tweede keer in vier jaar dat ze een dergelijk voorstel afwezen.